Palmeiras anuncia a contratação do atacante Arthur, destaque do Ceará

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação do atacante Arthur Cabral, que assinou acordo para defender a equipe por cinco temporadas. O jogador de 20 anos estava no Ceará e foi um dos destaques do time nesta temporada. A diretoria alviverde desembolsou R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta, que se apresenta em janeiro para o início da p...