Paixão também pelas motos

Além do fascínio pelo vôlei, o novo técnico do MonteCristo, Jonas Fonseca, também tem outra paixão. Os veículos sob duas rodas atraem o treinador. “Gosto de motos de todos os tipos, principalmente as grandes. Tenho uma turma de amigos que sempre está viajando de moto, que é o meu principal hobby. Quando eu saio de moto fico despreocupado, vou sem pressa, gosto de curtir...