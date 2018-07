Esporte Pais estarão na torcida em Goiânia

Kazan e Goiânia estarão conectadas no momento que Brasil e Bélgica se enfrentarem pela Copa do Mundo. Enquanto Amanda Gomes estará na Arena Kazan com o namorado Mikhail Timaev, os pais e a irmã da bailarina goiana estarão acompanhando o jogo na casa da família, no Setor Marista.“Ela está superempolgada. Assistiu todas as partidas da Copa e quer continuar aproveitand...