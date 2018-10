Esporte Pai pela segunda vez, Maguinho vibra com momento especial no Vila Nova Tigre busca aproveitar sequência de vitórias para embalar neste final de campeonato

Maguinho, lateral direito do Vila Nova, que voltou ao time titular depois de lesão grave, comemora em dobro a fase atual. Além de aproveitar bom momento no Vila Nova, ele foi pai pela segunda vez, na quarta-feira (17). Seu segundo filho Gustavo vai fazer companhia para Vítor, de 4 anos. "Eu fico muito feliz com meu momento pessoal. É o que me motiva todos os dia...