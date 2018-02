Pai do atacante Walter está desaparecido há quatro dias

O pai do atacante Walter da Silva está desaparecido desde o último sábado (10). José Amaro Ferreira, de 68 anos, foi visto pela última vez nas redondezas de Pina, bairro em que a família do atacante mora em Recife, capital de Pernambuco.

Walter já defendeu o Goiás Esporte Clube e o Atlético Goianiense. Hoje, ele faz parte da equipe do Paysandu e mora em Belém, no Pará. Desde o desaparecimento do pai, ele mantém contato frequente com a família.

Se alguém tiver notícias de José Amaro deve entrar em contato com a família do idoso ou avisar a polícia por meio do número 190.