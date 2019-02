Esporte Pai de Nonato, da Aparecidense, morre de causas naturais no Pará Informação foi divulgada pela assessoria do clube, que liberou o atacante das atividades da equipe, incluindo o jogo contra o Grêmio Anápolis, neste sábado (2). Participação do artilheiro na partida não está descartada

Uma tragédia atingiu o atacante Nonato, da Aparecidense. O pai do jogador, Claudionor, morreu de causas naturais na manhã desta sexta-feira (1º), em Belém, no Pará, onde a família do camisa 9 do Camaleão mora. A informação foi divulgada pela assessoria do clube de Aparecida de Goiânia, por meio de uma rede social. A direção da Aparecidense liberou o jogador das ativ...