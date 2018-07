Esporte Pai de Neymar minimiza críticas e diz que filho leva provocações 'na brincadeira' Empresário diz que ainda é cedo para analisar uma possível desvalorização do craque da seleção brasileira após a Copa

Empresário e pai do principal jogador da seleção brasileira, Neymar da Silva Santos minimizou nesta quinta-feira as chacotas e provocações ao camisa 10 do Brasil, alvo de varias críticas das redes sociais e de diversos veículos própria imprensa mundial, em função de seu desempenho e do seu comportamento em campo na Copa do Mundo encerrada no último domingo, na Rússia. P...