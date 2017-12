País se empolga com grupo do Brasil e tem esperança

Desde o dia do sorteio dos grupos da 1ª fase da Copa do Mundo, os costarriquenhos estão empolgados com a chance de enfrentar o Brasil novamente. O zagueiro Henrique, goiano que atua no Deportivo Saprissa, comentou sobre como o povo do país recebeu a notícia.“A repercussão foi muito boa, o pessoal ficou bastante entusiasmado com a Costa Rica no grupo do Brasil. É claro, ...