Público pode ter quebra de recorde

O clássico entre Vila e Goiás poderá ter quebra de recorde de público do Campeonato Goiano 2018. Desconsiderando os públicos do Itumbiara, no Estádio JK e que não refletem o número de torcedores presentes no local, o clássico entre as equipes na 2ª rodada é o detentor da maior marca: 6.232 pagantes.O Vila Nova, que terá todo o Estádio Olímpico à disposição, possui a s...