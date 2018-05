Esporte Pênaltis deverão ser frequentes na Copa da Rússia, prevê Taffarel Com a adesão do árbitro de vídeo no Mundial, o preparador de goleiros da seleção acredita que serão marcadas mais faltas dentro da área

A Copa do Mundo da Rússia pode ser a Copa dos pênaltis. Essa é a previsão do preparador de goleiros da seleção brasileira, Taffarel. Na opinião dele, tetracampeão em 1994, a inclusão do árbitro de vídeo no Mundial deverá fazer com que mais faltas dentro da área sejam marcadas. Por isso, a comissão técnica da seleção planeja um trabalho especial para os goleiros. ...