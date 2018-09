Esporte Pés para o alto e bola na rede: como Lucão superou dificuldades e se destaca na Série B Salvo da violência pelo break e do ostracismo pelos gols, Lucão pode resgatar tradição esmeraldina de fazer artilheiros

Não é tarefa difícil reconhecer, pela dança ou pelo faro de gol, Lucas Vinícius Gonçalves Silva, o Lucão do Break, dentro de campo com a camisa do Goiás. A altura, o porte físico de centroavante e a famosa mania de usar a meia até a metade da canela ajudam a identificá-lo. Fora da arena, o jeito tímido misturado à tranquilidade na fala não escondem as origens humilde...