Esporte Otimista, Pékerman não pensa em eliminação da Colômbia: 'Viemos fazer mais' Os colombianos, que estão na 3ª colocação do Grupo H, com 3 pontos, precisam vencer Senegal, nesta quinta-feira, às 11 horas, para se classificarem

O treinador José Pékerman acredita que não há favorito no confronto decisivo entre Colômbia e Senegal, que vão se enfrentar a partir das 11 horas (de Brasília) desta quinta-feira, em Samara. Um Mundial após alcançar as quartas de final, em 2014, no Brasil, o técnico argentino admite que será um fracasso se a seleção comandada por ele não passar de fase, mas crê na conquista d...