Otimista, direção do Goiás espera 20 mil torcedores diante do Coritiba

No jogo desta quarta-feira (28), válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, o Goiás espera abrir vantagem na disputa pela vaga com o Coritiba. Os dois alviverdes se enfrentam no Estádio Serra Dourada, às 19h30, na partida de ida do torneio.

Depois, no dia 13, fazem o jogo da volta, na capital paranaense. Pela boa movimentação da torcida antes da partida, o diretor de marketing do Goiás, João Grego, se mostrava otimista na tarde desta terça-feira (27).

Segundo João Grego, no balanço parcial feito por volta das 17h20, a comercialização de ingressos foi razoável - cerca de 4,3 mil impressões de bilhetes antecipados. Com base na venda antecipada, a expectativa da diretoria esmeraldina é de 20 mil pessoas na noite desta quarta, no Serra Dourada.

Os ingressos custam 50 reais (cadeira) e 30 reais (arquibancada). Na aquisição de um bilhete, o torcedor receberá, de brinde, uma entrada para mulheres. A promoção da Timemania - marcando o Goiás como Time do Coração, dará ao torcedor o direito de pagar meia-entrada - continuará valendo na Copa do Brasil. A aposta tem de ser feita a partir de 21 de fevereiro.

A diretoria do Goiás também decidiu abrir o treino do alviverde, na tarde desta terça, à torcida, no CT do Parque Anhanguera. Cerca de 300 pessoas assistiram à atividade comandada pelo técnico Hélio dos Anjos.