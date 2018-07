Esporte Osorio critica lance de mexicano com Neymar e diz que árbitro fez 'palhaçada' Para o treinador, o México começou melhor, mas não manteve o padrão, principalmente pelo número excessivo de faltas

O técnico do México, Juan Carlos Osorio, demonstrou muita irritação nesta segunda-feira em Samara ao comentar a derrota por 2 a 0 e a eliminação da sua equipe diante da seleção brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O colombiano conhecido pelo estilo cordial e simpático chegou a discutir com jornalistas, demonstrar irritação e criticar que o árbitro italiano G...