Os sabores da Copa

O turista que visitar São Petersburgo durante a Copa do Mundo deve voltar apenas depois de experimentar os diversos tipos de doces, como o bolo de waffle. Se passar em Moscou, aproveite as opções de sopas e, caso não queira fugir tanto da dieta, tome cuidado com as refeições fartas de diferentes tipos de carnes. A Rússia, como parte da sua cultura, possui imensa variedad...