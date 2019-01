Esporte Oriundo do "rival", Washington vê expectativa de equipe forte Na última temporada, o volante disputou 8 jogos na Série B, 4 como titular

"Atleta experiente, profissional correto e que tem perfil muito bom." Foi com estas palavras que o presidente e diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, apresentou na tarde desta quinta-feira (3) no CT do Urias Magalhães, um dos jogadores contratados pelo Dragão à temporada 2019. Washington, volante que fará 30 anos no dia 20 deste mês, veio do Vila Nova, no qual a...