Esporte Organização promete Copa América '100% com recursos privados' Competição será realizada no Brasil este ano. Mesma promessa foi feita para a Copa do Mundo e Olimpíadas, mas não foi cumprida

De volta ao Brasil após 30 anos, a Copa América será realizada "100% com recursos privados". Ao menos esta é a promessa dos organizadores do evento, repetindo um mantra visto antes da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 - e que, no fim das contas, não se comprovou. Em 2009, quando o Brasil foi confirmado como sede da Copa de 2014, o então pre...