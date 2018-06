Esporte Organização do Rock in Rio Lisboa suspende shows marcados para o horário do jogo de Portugal na Copa Seleção portuguesa decide, contra o Uruguai, no sábado (30), uma vaga nas quartas de final do Mundial

Não é incomum você ouvir alguém falar que o futebol "é só um jogo". Pois a organização do Rock in Rio Lisboa, evento de renome mundial da música que ocorre na capital de Portugal, deu, nesta quarta-feira (27), mais uma prova contrária à afirmação. No próximo sábado (30), a seleção portuguesa disputa, contra o Uruguai, uma vaga nas quartas de final da Copa do Mun...