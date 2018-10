Esporte Orçamento de Tóquio-2020 estoura e atinge R$ 93 bilhões Valor quase quadruplica o que foi estimado quando Tóquio apresentou sua proposta para se tornar sede do evento em 2013: US$ 7,3 bilhões (R$ 27,1 bilhões).

O custo da Olimpíada de Tóquio continua subindo rapidamente, apesar de os organizadores locais e do Comitê Olímpico Internacional (COI) insistirem que estão reduzindo as despesas. Um relatório recente divulgado pelo governo japonês mostrou que o país vai gastar US$ 25 bilhões (aproximadamente R$ 93 bilhões) na realização dos Jogos de 2020 e que o valor final poderá s...