Esporte Operário-PR, Bragantino e Botafogo-SP garantem o acesso para a Série B em 2019 Última vaga na segunda divisão do futebol nacional está em disputa entre Cuiabá-MT e Atlético Acreano-AC

Operário-PR, Bragantino-SP e Botafogo-SP são os novos integrantes da Série B em 2019. Eles garantiram as suas vagas neste domingo, quando foram disputados os confrontos de volta das quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Os três times também estão nas semifinais e seguem atrás do título da temporada. A decepção sobrou para a...