Esporte Onze dias após fraturar o braço, Messi volta aos treinos em campo no Barcelona Craque argentino ficou de fora da goleada do time catalão em cima do Real Madrid, por 5 a 1

Apenas 11 dias depois de ter sofrido uma fratura no osso radial do braço direito em jogo contra o Sevilla, Lionel Messi retornou nesta quarta-feira (31) aos treinos em campo pelo Barcelona. O clube informou que o argentino foi ao gramado para começar a trabalhar a mobilidade do local lesionado, que precisou ficar em repouso anteriormente. O astro se exercitou ao lad...