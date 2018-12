Esporte Onda olímpica no radar do campeão mundial de surfe Gabriel Medina se diz mais maduro, projeta um 2019 melhor e quer carimbar passaporte para Tóquio-2020

Depois de quase um ano de trabalho duro, que culminou no bicampeonato mundial de surfe, Gabriel Medina terá um período de férias e descontração. Neste sábado ele chegou ao Brasil com festa da torcida no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo), e vai comemorar à noite o seu aniversário de 25 anos com a presença de familiares e amigos, entre...