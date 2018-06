Esporte Olhos puxados de alegria, dança da vitória e show russo: o dia 6 da Copa no Resumão do POPULAR Dia na Rússia teve a primeira vitória africana no Mundial, a segunda expulsão mais rápida da história das Copas e o terceiro gol de artilheiro da competição

Se ontem as zebras não deram as caras no Mundial, nesta terça-feira (19) elas resolveram voltar a passear pela Rússia. Não entendeu nada? Então vem com a gente que o Resumão do POPULAR do dia 6 de Copa do Mundo já chegou. OLHINHOS PUXADOS DE ALEGRIA Colômbia e Japão abriram a terça-feira de jogos duelando em Saransk, na abertura do grupo H do Mundial. Os ...