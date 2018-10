Esporte Oito pilotos brigam por duas vagas no grid da Fórmula 1 para 2019 Lugar na Williams é o mais cobiçado; Sergey Sirotkin, Robert Kubica, Esteban Ocon e Artem Markelov estão de olho

Faltando quatro corridas para o fim da temporada da Fórmula 1, pilotos e equipes finalizam as últimas negociações para definir o grid de 2019. Cerca de oito atletas brigam por praticamente duas vagas restantes no campeonato do próximo ano, na Williams e na Toro Rosso. A Force India ainda tem um lugar em aberto, mas é só questão de tempo para anunciar o canadense Lance S...