Esporte Oitavas têm ineditismo europeu e festa latina em julho Brasil espanta pressão e encontra México. Suécia garante 1º lugar e pega Suíça pela primeira vez. Alemanha cai

No histórico da Copa do Mundo, o Brasil sempre enfrentou o México - e nunca perdeu - na 1ª fase do torneio. Na Rússia, as seleções latino-americanas medirão forças, pela primeira vez, numa etapa mais avançada - a 2ª fase, em que brasileiros e mexicanos decidirão vaga segunda-feira, às 11 horas, em Samara. Com nações populosas, apaixonadas por futebol e festeiras, naturalme...