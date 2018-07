Esporte Oitavas de final tiveram maior público e média de gols da Copa da Rússia Seis seleções europeias e duas sul-americanas disputam quartas

Oito jogos, três deles definidos nos pênaltis, 24 gols e oito seleções ainda vivas na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. As oitavas de final tiveram surpresas, campeãs mundiais eliminadas e a reafirmação da supremacia do futebol europeu e sul-americano. Confira os confrontos das quartas de final da Copa da Rússia Com uma média de três gols por partida, as oitavas de final ...