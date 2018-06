Esporte Ochoa mostra otimismo no México: 'Sonhamos seguir até o último dia da Copa' Para o arqueiro, vencer os suecos é importante para, além de assegurar a vaga à próxima fase, seguir com moral na competição

O México enfrenta a Suécia na quarta-feira, às 11 horas (de Brasília), em busca de sua terceira vitória em três jogos pelo Grupo F da Copa do Mundo. Com seis pontos conquistados sobre a Alemanha (1 a 0) e Coreia do Sul (2 a 1), os mexicanos ainda não estão classificados às oitavas de final. Mas as boas apresentações fazem com que os jogadores sonhem alto. O goleiro G...