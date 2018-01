"O Vila parecia uma Ferrari e a gente, uma Mobilete", diz dirigente do Atlético

A derrota no clássico para o Vila Nova não repercutiu bem no Atlético, principalmente para o vice-presidente e diretor de futebol do Dragão, Adson Batista, que não poupou críticas ao time e ressaltou que o Dragão precisa melhorar muito para sair da crise no Goianão. O rubro-negro é o lanterna do Grupo A, com 2 pontos.

"Foi um jogo de um time só, um Vila organizado, acertado dentro de campo, ficou barato para o Atlético, estamos vivendo uma fase muito difícil, temos que ser grandes para superar isso. Foi um time desorganizado, lento, sem saída de jogo, fisicamente zero. O Vila parecia uma Ferrari e a gente, uma Mobilete", frisou o dirigente à Rádio CBN.

Sem vencer na competição, a situação mais complicada parece ser a de João Paulo Sanches, que está com a corda no pescoço. Adson Batista não revelou o futuro, mas destacou que irá tomar medidas para fazer com que o time melhore.

"Vamos avaliar friamente, não posso jogar apenas na conta de um. Eu vi um time morno, sem agressividade, são muitos problemas no time. Mas nesse momento não podemos entrar em desespero, precisamo ter sabedoria, porque estamos muito abaixo das outras equipes e se não tomarmos cuidado corremos risco de rebaixamento", disse o dirigente.

O dirigente também ressaltou o problema do calendário, de ser jogos um em cima do outro e atrapalha no treinamento da equipe, além disso, Adson Batista também ressaltou o problema com os atletas que saíram do time. "Além do problema com calendário, ainda tivemos muitos problemas com jogadores que saíram, jogadores que não tem gratidão nenhuma com o clube", completou o dirigente.