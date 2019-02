Esporte O Super Bowl está chegando! Confira lugares para assistir ao jogo em Goiás Duelo entre Los Angeles Rams e New England Patriots, além de show do Maroon 5, devem agitar a noite de domingo (3) dos fãs de esporte pelo mundo

Los Angeles Rams e New England Patriots prometem fazer a noite de domingo (3) dos fãs de futebol americano ser de fortes emoções. Ao redor do planeta, milhões de pessoas buscarão bons lugares para acompanhar o Super Bowl LIII, jogo final da National Football League (NFL), a maior liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos. No intervalo, o tradicional show t...