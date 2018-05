Esporte "O objetivo do Goiás não é ficar na frente do Vila", afirma Túlio Lustosa Diretor de futebol evitou comparar campanha dos clubes na Série B do Campeonato Brasileiro

Nas duas últimas edições da Série B do Campeonato Brasileiro o Vila Nova terminou à frente do Goiás. Fato que chama atenção pela diferença de receita e investimento de ambos os times para a competição. No início de Série B deste ano, tudo se encaminha para que a história se repita, já que o Vila Nova é o vice-líder da competição com 13 pontos e o Goiás soma apenas...