O lado oculto do sucesso do Vila Nova

O sonho do acesso à Série A está vivo na mente do torcedor colorado e, para ser alcançado, passa por momentos fundamentais e que ficam restritos ao convívio do elenco e da comissão técnica. São instantes em que o grupo demonstra união, solidariedade, respeito à autoridade e amizade. Detalhes não percebidos ou vistos fazem a diferença na trajetória na Série B

Diomício Gomes

Antes dos treinos, Hemerson Maria passa até 40 minutos explicando aspectos de jogo na enorme prancheta