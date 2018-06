Esporte O impacto da ausência de Neymar Atacante dá susto e sai de treino mancando. Números e análises demonstram que dependência do craque diminuiu

A “Neymardependência” acabou na seleção brasileira. Ao menos, os números e análises de jogadores e comentaristas esportivos mostram que o sucesso do Brasil nas competições não depende mais da eficiência do camisa 10. A inspiração de Neymar, no entanto, ainda é considerada importante pelos companheiros da equipe para que o Brasil tenha sucesso nos jogos.No empate (1 a 1) co...