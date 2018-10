Cinco jogos separam os três clubes goianos do seu futuro. Para a sequência final na temporada, a 33ª rodada, que terminou sábado (27), terá influência nas chances e na situação de cada um. São 15 pontos em disputa. Considerando a pontuação mínima necessária para acesso, que pode ser de 62 a 63, Atlético, Goiás e Vila Nova precisarão somar entre 10 e 12 pontos.

GOIÁS

O momento de instabilidade não poderia ter chegado em hora pior no Goiás. O alviverde vem de duas derrotas seguidas, com desempenhos irreconhecíveis e tem pela frente, para reencontrar o caminho da vitória, um grande tabu a ser quebrado. O próximo jogo é contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, onde a equipe nunca conseguiu conquistar uma vitória em 12 embates no histórico.

Por conta disso, o comentarista do SporTV, André Loffredo, acredita que este jogo é o mais difícil desta sequência final do Goiás na competição. “Além do tabu, tem a parte psicológica e o pouco tempo para a equipe retomar o bom futebol. O caminho não é difícil, mas o time precisa se reencontrar rapidamente e, por isso, o próximo jogo é essencial”, destacou.

Para o diretor de futebol, Túlio Lustosa, o duelo em Criciúma não é o mais difícil, mas o mais importante nesta reta final. “É um jogo primordial para a nossa vida no campeonato. Uma vitória lá representa estabilidade de novo, e uma derrota pode nos tirar do G4. E sair do G4 faltando quatro jogos para o fim da competição não vai ser nada bom”, destacou.

O presidente Marcelo Almeida destacou que não tem como avaliar qual jogo será o mais difícil, mas que o time está ciente do objetivo. “Precisamos ganhar três jogos. Não temos como escolher quais serão. Obviamente, sempre pensamos que a obrigação é de ganhar os jogos em casa. Acontece que, em uma situação como essa, tanto faz ganhar em casa ou fora. São cinco jogos muito difíceis, mas não impossíveis”, disse.

ATLÉTICO

O Atlético trilhava caminhada solitária na Série B, ao ficar um pouco para trás após a 31ª rodada, e teria de ser eficiente ao máximo. Ainda dependerá de resultados positivos nos cinco jogos restantes e ligará o secador nas partidas dos rivais, mas as chances atleticanas melhoraram após duas vitórias.

Agora, terá dois jogos seguidos em casa diante dos adversários que também estão brigando para chegar à elite nacional: Fortaleza (sábado) e Avaí (6 de novembro). Neles, repousa parte da expectativa de se manter vivo na Série B.

Arrancadas, com vitórias seguidas, foram especialidade do Atlético nas Séries B 2014 e de 2016. Repeti-las é algo possível, na visão do ex-zagueiro Lino, que vivenciou a euforia - e, depois, decepção - pelo acesso há quatro anos, quando o time deixou escapar a vaga após semana conturbada, antes da partida decisiva, na qual perdeu para o Santa Cruz (3 a 2), em Goiânia, onde jogava por triunfo.

“Está mais (sequência de jogos) para 2014. Naquele ano, saímos da faixa intermediária, após a chegada do Wagner (Lopes, técnico). Tínhamos de ganhar sempre o próximo. Foi assim até o final”, apontou Lino, lembrando de vitórias marcantes sobre Ponte Preta (4 a 3, na estreia de Wagner Lopes), Avaí (2 a 0, com gols de Thiago Primão), Vila Nova (3 a 1) e no Sampaio Corrêa (2 a 1, fora, na penúltima rodada).

Depois, em 2016, o Dragão foi regular o tempo todo. Começou entre os quatro melhores - quatro vitórias seguidas - e ainda fechou a campanha com cinco vitórias seguidas.

Duas situações são vistas, como positivas, pelo ex-zagueiro: os três confrontos diretos e, ainda, a volta do técnico Wagner Lopes. “Gosto do Tencati (Claudio, ex-técnico), mas sei que o Wagner (Lopes) é um motivador, sabe trabalhar bem o elenco”, citou o ex-zagueiro, que atuou de 2014 a 2016 e virou símbolo de um time vitorioso. Para ele, é preciso que atletas mais experientes e os líderes puxem o elenco na direção do objetivo.

VILA NOVA

O discurso no Vila Nova segue de confiança mesmo após a derrota para o Londrina, por 3 a 2. O time colorado segue a dois pontos do G4 e para o presidente, Ecival Martins, a confiança do grupo para os cinco jogos finais é o grande trunfo na manga. “Apesar do resultado diante do Londrina, o time vem bem física e psicologicamente. Estamos dando demonstração de resistência e força. Estou muito animado, estamos vindo muito fortes para esta reta final”, disse.

O presidente colorado não quis apontar qual adversário pode ser o mais difícil, mas destacou que, no momento, pelo que um acesso representa ao clube, o maior adversário do Tigre é a ansiedade. “O maior adversário do Vila somos nós mesmos, é conseguirmos controlar nossa ansiedade em momentos decisivos. Precisamos trabalhar nosso controle emocional para que possamos sair vencedores dos jogos. Não tem jogo fácil em nenhuma situação da Série B.”

Ecival preferiu não apontar como vantajoso ter três dos cinco jogos em Goiânia. Para ele, nesta altura da competição, o importante é o histórico do Vila Nova neste 2º turno, que foi cheio de confrontos diretos.

“Passamos por uma provação muito grande, que foi pegar adversários diretos e não ter sucumbido. Conseguimos nos estabilizar contra adversários difíceis sem nos distanciarmos do G4. Entendo que chegamos inteiros para esta reta final”, finalizou.