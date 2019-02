Esporte O canto de Ganso nas Laranjeiras

Juca Kfouri escreve em substituição a Tostão, que está de férias Paulo Henrique Ganso está de volta ao futebol brasileiro. O Fluminense, sob o comando do inovador Fernando Diniz, treinador em busca permanente da excelência, apóstolo do futebol bem jogado, traz de volta o ex-santista, ex-são-paulino, ex-sevilhano e com última passagem pelo pequeno Amien...