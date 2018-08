Esporte O adeus do ícone de uma geração Aos 37 anos, Robston decide encerrar carreira após lesão. Polêmico, ele fecha ciclo como ídolo de Atlético e Vila

Um dos ícones do futebol goiano na última década resolveu pendurar as chuteiras. Dono de uma personalidade forte e de uma classe inconfundível dentro de campo, o volante Robston foi vencido pelas dores no joelho e deixou os gramados oficialmente na última semana. Dono de frases polêmicas e de futebol eficiente, o jogador que deixou o Distrito Federal para reconstruir sua...