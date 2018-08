Esporte Nuzman volta a negar compra de votos para Rio sediar Olimpíada O ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil seria o intermediador na compra de votos de integrantes africanos

Acusado de participação em esquema de compra de votos para que o Rio fosse a sede da Olimpíada de 2016, o ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, voltou a negar, nesta quarta-feira (22), em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, envolvimento ou ter sabido que houve pagamento de propina no processo de escolha da cidade p...