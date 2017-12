Novos contratados se apresentam ao Atlético pensando em 2018

O Atlético foi outro clube que se reapresentou nessa quarta-feira (27), porém no rubro-negro chegaram apenas os recém-contratados, já que os atletas remanescentes da última temporada só irão chegar no dia 3. Ao todo 11 atletas participaram do treino físico realizado no CCT do Dragão.

A novidade do treinamento ficou por conta de duas novas contratações. O primeiro é o zagueiro Lucas Rocha, de 22 anos e que vem por empréstimo até o final de 2018. O jogador foi formado no Confiança/SE, e por último estava no Vasco, onde disputou apenas duas partidas com a camisa do cruzmaltino.

A outra novidade foi o novo auxiliar-técnico Regis Angeli, que passou por Chapecoense e Botafogo e chega por indicação de João Paulo Sanches. O atacante Vinícius Tanque e o meia Fernandes, do Botafogo só devem se apresentar no dia 2, já que estavam disputando a Série A.

Jogadores que se apresentaram:

Lucas Rocha - zagueiro

Bruno Santos e Denilson (base) - laterais

Valderrama, Diego Silva e Irlan - volantes

Roger, Tito, Chiquinho e Wesley Natã e Edson Junior (remanescente) - atacantes.