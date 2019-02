Esporte Novo técnico assume após a 4ª rodada

Novo técnico da Aparecidense, Edson Júnior não estará no Estádio Aníbal Batista de Toledo neste sábado (2). A expectativa era que o treinador comparecesse ao local para acompanhar a partida entre o Camaleão e o Grêmio Anápolis, que abre a 5ª rodada do Campeonato Goiano. Segundo o profissional, por estar em concentração com o Goianésia, ele prefere não ir até Aparecid...