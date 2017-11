Novo reforço, Eduardo Brock coleciona acessos no Brasileiro

Aos 26 anos, o zagueiro Eduardo Brock acumula experiência quando o assunto é acesso no Campeonato Brasileiro. Nos últimos quatro anos, o defensor gaúcho conquistou três acessos saindo da Série D para a Série A. Após subir com o Paraná para a elite, Eduardo Brock preferiu fechar com o Goiás para defender o clube nas duas próximas temporadas.

A trajetória de ascensão de Eduardo Brock começou no Brasil de Pelotas. Em 2014, o zagueiro disputou a Série D pelo time xavante e conquistou o acesso. Na época, o jogador ainda era considerado reserva e fez apenas dois jogos na campanha. No ano seguinte, saiu da 3ª Divisão para a Série B pelo time de Pelotas. Em 2016, a sequência de acessos pelo Brasil-RS foi interrompida. Brock trocou o time gaúcho pelo Paraná e subiu para a Série A.

"Cada acesso foi diferente, cada um com sua dificuldade. O caminho mais correto é o trabalho, a seriedade e parceria. Isso envolve jogador, diretoria e torcida. A torcida é muito importante e precisa caminhar junto", explicou Eduardo Brock.

"O grupo tem de estar unido quando o time oscilar, quando estiver em momento de baixa. Tem de focar na costura da bola, essa é a palavra. Carrego comigo uma experiência boa e vou tentar passar o máximo aos companheiros", completou o zagueiro que reforçará o Goiás em 2018.

Segundo o jogador, as informações obtidas sobre o novo clube sobre Goiânia foram as melhores possíveis. Esse fator contribuiu para o acerto, além da proposta financeira vantajosa e da possibilidade de projeção no clube esmeraldino.

"Tenho amigos que jogaram no Goiás. Todos elogiam a cidade e o clube também, que oferece uma estutura muito boa e dá todas as condições para trabalhar. Não tive uma informação negativa, todos me falaram para ir sem pensar duas vezes porque é um clube fantástico", concluiu.