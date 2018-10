Esporte Novo goleiro do Vila Nova tem bom jogo com os pés e é considerado liderança

Muita gente viu com surpresa a entrada do goleiro Rafael Santos no lugar de Mateus Pasinato na equipe do Vila Nova no clássico contra o Atlético. Rafael Santos, no entanto, foi um dos destaques do Tigre na vitória sobre o Boa Esporte e está consolidando sua titularidade para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.Elogiado pelo técnico Hemerson Maria, Rafae...