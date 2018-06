Esporte Novo dono do Pyramids tem plano ousado

Carlos Eduardo foi escolhido para integrar o elenco do Al Ahram Pyramids FC em um projeto ousado. O clube é de Assiut, a capital da província de Assiut, no vale do rio Nilo, a 392 km da capital Cairo, e foi fundado em 2008. A equipe foi comprada recentemente por Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Esportiva Geral e do Comitê Olímpico da Arábia Saudita. O interesse d...