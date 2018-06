Esporte Novo cântico da torcida brasileira faz sucesso na chegada da seleção em São Petersburgo; veja vídeo Música remete às cinco conquistas mundiais do futebol do Brasil em Copas do Mundo

Parece que o canto "eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor" ficou para trás para a torcida do Brasil na Copa da Rússia. Na chegada da delegação brasileira, na última quarta-feira (20), ao hotel em São Petersburgo, cidade que será palco da partida contra a Costa Rica, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial, dezenas de torcedores entoaram a nova...