Esporte Novidades para últimos jogos da temporada Tite chama Allan, do Napoli, pela 1ª vez e promove a volta de Paulinho para amistosos

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira, no Rio, o grupo de 23 jogadores para defender a seleção brasileira nos amistosos que serão realizados na cidade de Londres, na Inglaterra, contra Uruguai e Camarões, respectivamente nos dias 16 e 20 de novembro. As principais novidades para os últimos compromissos do Brasil em 2018 foram Allan, volante do Napoli, e a volta de Pa...