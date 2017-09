Novato se destaca e vai ao seu 1º Mundial Paralímpico de Tiro com Arco

De braços abertos, dispostos a aprender e ensinar, Jane Karla e Andrey Muniz, atletas do tiro com arco, receberam o mais novo companheiro. Com história vencedora no tiro esportivo, o goiano Hélcio Perillo, de 48 anos, será mais um representante do Estado na disputa do Mundial Paralímpico de Tiro com Arco, na China, a partir desta terça-feira (12). Hélcio ficou paraplé...