Novas turmas em ação para Atlético e Goiás

O período de férias acabou. Atlético e Goiás começam a se movimentar com o pontapé inicial da pré-temporada. Parte do elenco do rubro-negro se apresentou nesta teraça-feira, enquanto o elenco esmeraldino dá início aos trabalhos nesta quarta-feira. A apresentação dos elencos é marcada por muitas caras novas que vão compor dois dos principais clubes do futebol goiano. A ...