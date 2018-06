Esporte Novamente sem Fred ao lado dos companheiros, seleção faz treino fechado em Sochi O volante lesionou o tornozelo na última quinta-feira (7), em uma disputa de bola com Casemiro

Novamente sem a presença do volante Fred, que fez um treino em outro campo, acompanhado pelo fisioterapeuta da seleção brasileira, Ricardo Sasaki, o grupo convocado por Tite voltou a treinar nesta quarta-feira (13) em Sochi, em mais uma etapa da preparação para a Copa do Mundo. O trabalho da tarde (no horário local) teve a presença da imprensa liberada por apenas...