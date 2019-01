Esporte Novak Djokovic arrasa francês e decide o Aberto da Austrália contra Rafael Nadal O primeiro Grand Slam da temporada será decidida pelos dois melhores tenistas do ranking da ATP.

A grande decisão do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, será decidida pelos dois melhores tenistas do ranking da ATP. Um dia depois do espanhol Rafael Nadal, o número 2 do mundo, arrasar o grego Stefanos Tsitsipas em sua semifinal, o sérvio Novak Djokovic, atual líder, fez o mesmo nesta sexta-feira contra o francês Lucas Pouille. Em 1 hora e 23 m...