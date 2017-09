Nova falha, mais crise: jogadores do Goiás falam sobre sentimento de vergonha

Sai presidente, entra presidente, troca treinador, treina, treina e treina. Nada resolve o problema do Goiás, que não sai da má fase e, hoje, foi derrotado pelo Paraná, por 1 a 0, no Serra Dourada. O alviverde agoniza na Série B, vê o risco de rebaixamento aumentar e não passa, em sua atuação, boa perspectiva. O que restou após o jogo foi o sentimento de vergonha para o elenco e alguns jogadores evitaram entrevistas.

O Goiás chegou ao seu sexto jogo sem vitória na competição nacional e deve terminar a rodada na zona de rebaixamento à Série C. Para que isso ocorra, basta que Figueirense ou Santa Cruz vençam seus jogos. Se os dois conseguirem êxito, o Goiás terminará a rodada afundado na 18ª colocação.

Durante quase duas semanas de preparação, após a renúncia do presidente Sergio Rassi e o início da gestão de Marcelo Almeida, que assumiu, o time esmeraldino prometeu fazer do duelo contra o Paraná o ponto de virada para iniciar a reação do time na Série B. Mais uma vez, os esmeraldinos mostraram poder de reação nulo, tropeçaram em erros e saíram de campo mais uma vez derrotados.

Durante os 90 minutos, o Goiás não conseguiu produzir jogadas que indicassem ao seu torcedor que o time poderá brigar por algo melhor. Mais do que isso, o fantasma do rebaixamento ganha força na Serrinha e assombra cada vez mais.

Do outro lado, o Paraná briga pelo acesso e mostrou organização e força na bola aérea para conseguir a vitória. O único gol da partida saiu aos 17 minutos de jogo. O Goiás treinou exaustivamente as jogadas de bola parada na véspera da partida. E o que ocorreu foi um gol neste tipo de jogada. Renatinho levantou na área, em cobrança de falta, e Alemão aproveitou.

No segundo tempo o Goiás buscou o empate de forma tímida. Criou três chances com Matheus Ferraz, Gustavo e Carlos Eduardo, mas não conseguiu o empate. “É vergonhoso, horrível esse nosso momento. Poderíamos estar em situação melhor. Nós corremos, corremos e nada acontece”, frisou o atacante Carlos Eduardo.

O sentimento de vergonha parece contagiar outros jogadores do Goiás. O zagueiro Fábio Sanches, que foi capitão da equipe no jogo de hoje, ressaltou que esse momento é delicado e espera que o Goiás ainda possa reverter a situação.

“É complicado, difícil tentar justificar. Nosso momento é vergonhoso, mas vamos lutar para sair dessa situação. Ainda faltam 15 jogos e vamos sair dessa situação”, comentou Fábio Sanches após o jogo. O volante Pedro Bambu ressaltou a necessidade de mudança. "Temos de mudar tudo, temos de ver onde estamos errando e mudar nosso espírito, nossa atitude, a maneira de jogar”, disse o jogador.

O Goiás volta a campo apenas na sexta-feira (15) para enfrentar o Santa Cruz, no Arruda, no Recife. O Paraná joga no dia seguinte contra o Londrina, às 19 horas, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba.