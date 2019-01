Esporte 'Nosso time não está fazendo por merecer', lamenta Nonato sobre jejum de vitórias da Aparecidense Atacante espera jogo duro contra o Goiânia, nesta quarta-feira (30), no Serra Dourada, pela 4ª rodada do Goianão 2019

Preocupado com a má fase da Aparecidense, o atacante Nonato não espera jogo fácil para o Camaleão contra o Goiânia, no Serra Dourada, nesta quarta-feira (30), às 19h, em duelo válido pela 4ª rodada do Goianão 2019. "Jogo complicado. É um adversário que ficou muito tempo na segunda divisão e está empolgado pelo retorno à elite. Vem de uma vitória fora de casa. A gent...