Esporte 'Nosso ponto forte é o trabalho', afirma técnico do Anápolis Vôlei antes de estreia na Superliga B Em conversa com O POPULAR, Hitalo Machado falou sobre a expectativa para o jogo contra o JF Vôlei, neste sábado (26), no Ginásio Internacional Newton de Faria

A poucas horas da estreia na Superliga B, divisão de acesso do campeonato nacional de voleibol, contra o JF Vôlei, de Juiz de Fora, time do interior de Minas Gerais, o Anápolis Vôlei encerrou sua preparação física para o duelo, marcado para às 17h deste sábado (26) no Ginásio Internacional Newton de Faria, em Anápolis. Segundo o técnico Hitalo Machado, a confiança no tra...